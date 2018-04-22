Земля «трещит по швам» во многих странах

Удивительные новости приходят из разных концов света о огромных трещинах на Земле. Учёные со всего мира очень обеспокоены проблемой трещин на нашей планете и в последние несколько лет они заметно участились. Аномальных стран становится всё больше, если взять к примеру 2017 год, то огромные провалы на Земле появились на различных континентах, включая Африку и Евразию, что ещё больше взволновало не только обычных людей, но и учёных, которые не торопятся делать свои выводы касательно данной проблемы, чтобы ещё больше не напугать жителей нашей планеты. В 2018 году эта проблема не исчезла и жители Земли продолжают рассказывать о том, что практически по всему миру появилась паутина из огромных провалов. Учёные не хотят раньше времени говорить о том, что нашей планете что-то угрожает, но находятся те, кто винит во всём таинственную планету Нибиру, которая приближается к Земле и под действием гравитации на нашей планете происходят сдвиги континентов. Некоторые склонны считать, что всему виной смена полюсов на планете, что и приводит к таким последствиям.