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Ученые записали один из лучших альбомов 1998 года… на ДНК
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Ученые записали один из лучших альбомов 1998 года… на ДНК 

Hi-News.ru 48 минут назад
Фото: Hi-News.ru
А, T, G и C, они же аденин, гуанин, тимин и цитозин, — это нули и единицы живых существ. В отличие от кода, сохраненного в кремнии, данные в ДНК не будут распадаться тысячи лет. И ДНК может сохранить намного больше данных — один грамм ДНК может вместить миллиард терабайтов данных. Для сравнения, популярные жесткие диски имеют емкость в 1 Тб.
Ученые из ETH Zurich выяснили, как сохранить одно из величайших произведений человечества в надежной среде ДНК: эпический альбо Massive Attack под названием Mezzanine, который вышел 20 лет назад. Шедевр британского трип-хоп-дуэта теперь живет в 5000 крошечных стекляных бусинок, записанный почти на миллион коротких цепочек ДНК.
Чтобы вместить данные в цепочки ДНК, их сперва нужно перевести из бинарного кода (0 и 1) в четыре основания ДНК (A, T, G, C). Затем ученым нужно синтезировать молекулы ДНК (это очень сложный процесс), чтобы идеально сохранить эту последовательность. Затем последовательности вписываются в эти молекулы. После обезвоживания и сохранения в правильных условиях, такие молекулы могут жить тысячи лет.
Ученые не в первый раз сохраняют цифровые файлы в ДНК; работа швейцарских ученых занимает второе место в списке самых больших сохраненных в ДНК файлов (первое место занимает Microsoft — ее ученые смогли уместить видео группы OK Go! в ДНК).
К сожалению, пока этот процесс протекает очень медленно и очень дорогой. Но если закодировать в ДНК все шедевры человечества, мы гарантируем, что будущие поколения кибер-гуманоидов смогут насладиться отличной музыкой и посмотреть лучшие видосики.
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