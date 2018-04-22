Радиолюбитель из Нижнего Тагила обнаружил на Марсе кипящее озеро: видео

Исследователь проанализировал снимки Марса, сделанные NASA , и увидел на них гигансткое кипящее озеро.

На Марсе есть огромное озеро с кипящей водой. Водоем диаметром два километра, расположен на Южном полюсе планеты, в метеоритном кратере.

К такому выводу пришел радиолюбитель из Нижнего Тагила, изучив космические снимки Марса, сделанные NASA. Своим открытием он поделился с изданием «URA.RU». До этого открытия считалось, что на Красной планете нет воды.

«Оказывается нам все врут!» — уверен исследователь.

«Она (вода — прим. ред.) голубая по цвету, видимо, постоянно кипит и выделяет при этом большое количество пара», — добавил Дегтерев.

В подтверждение своих слова радиолюбитель указал координаты озера. Он заявил, что первым обнаружил водоем и гордится сделанным открытием. Исследователь считает, что вода на Марсе пригодится будущим переселенцам с Земли.