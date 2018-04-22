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Радиолюбитель из Нижнего Тагила обнаружил на Марсе кипящее озеро: видео
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Радиолюбитель из Нижнего Тагила обнаружил на Марсе кипящее озеро: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Исследователь проанализировал снимки Марса, сделанные NASA, и увидел на них гигансткое кипящее озеро.
На Марсе есть огромное озеро с кипящей водой. Водоем диаметром два километра, расположен на Южном полюсе планеты, в метеоритном кратере.
К такому выводу пришел радиолюбитель из Нижнего Тагила, изучив космические снимки Марса, сделанные NASA. Своим открытием он поделился с изданием «URA.RU». До этого открытия считалось, что на Красной планете нет воды.
«Оказывается нам все врут!» — уверен исследователь.
«Она (вода — прим. ред.) голубая по цвету, видимо, постоянно кипит и выделяет при этом большое количество пара», — добавил Дегтерев.
В подтверждение своих слова радиолюбитель указал координаты озера. Он заявил, что первым обнаружил водоем и гордится сделанным открытием. Исследователь считает, что вода на Марсе пригодится будущим переселенцам с Земли.
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