«Роскосмос» уговорил Анголу на еще один спутник взамен потерянного

Ангола примет предложение «Роскосмоса» сделать второй спутник Angosat-2 взамен утерянного аппарата. Об этом сообщил министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша. Его слова передает издание Journal de Angola.

По словам министра, строить спутник будут не более 18 месяцев. Технологически он будет превосходить предыдущий Angosat-1. Окончательное заключение по статусу аппарата представят 23 апреля на совместной пресс-конференции руководства министерства с делегацией «Роскосмоса».

Он также подтвердил информацию о том, что оплачивать новый спутник будут деньгами, полученными за Angosat-1. Аппарат был застрахован в российских компаниях на 121 миллион долларов. Остальную часть расходов на себя возьмет «Роскосмос».