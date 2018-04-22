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Китайские вузы создали совместный центр полярных исследований
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Китайские вузы создали совместный центр полярных исследований 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Китайские вузы в воскресенье создали совместный центр полярных исследований, который призван стимулировать совместное использование информационных данных о полярных областях и повысить научно-образовательный уровень страны в этой области.
Центр учрежден в Пекинском педагогическом университете. Он совместно создан 25 вузами, включая Пекинский педагогический университет, Китайский морской университет и Цзилиньский университет. Главные предметы исследования центра — мониторинг и имитация полярной среды, полярные изменения и их глобальное влияние, полярная среда и судоходство, полярная экономика и устойчивое социальное развитие.
"Полярные исследования касаются множества научных дисциплин, что делает актуальным междисциплинарное сотрудничество", — пояснил причину создания совместного центра Чэн Сяо, директор Института исследования глобальных изменений и науки о земной системе при Пекинском педагогическом университете.
По его мнению, изменения климата и окружающей среды на южном и северном полюсах Земли оказывают влияние на глобальный климат и среду существования человечества, поэтому исследование, использование и охрана полярных областей имеют важное стратегическое значение для государственной безопасности и экономического развития.
Как стало известно, совместный центр готов в течение пяти лет построить десять образовательных баз полевой практики в полярных условиях, а также сформировать широкую сеть международного сотрудничества в сфере полярных исследований путем двустороннего и многостороннего взаимодействия. -0-
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