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Китайский спутник TanSat составил первую глобальную карту CO2 в атмосфере Земли
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Китайский спутник TanSat составил первую глобальную карту CO2 в атмосфере Земли 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Ученые из Китайской Академии наук составили необычную карту на основе данных с особого спутника TanSat. С 2016-го года инструменты на его борту собирают данные по всему электромагнитному спектру, чтобы выявить скопления углекислого газа в атмосфере планеты. Спутник специально размещен на солнечно-синхронной орбите, чтобы всегда вести работу над освещенными участками Земли. Глава исследовательской группы, Ян Дунсю, говорит — они не могут измерить концентрацию CO2 в произвольной точке атмосферы, но спутнику неплохо удается отслеживать потоки углекислого газа. В будущем, когда на орбиту выведут дополнительные наблюдательные станции, их данные можно будет синхронизировать и составить максимально полную карту. Но и сейчас есть из чего делать выводы.
Например, отлично прослеживается сезонное снижение концентрации CO2 в Северном полушарии с весны по лето, когда меняются темпы фотосинтеза у расцветающей растительности. Или можно очень точно указать «горячие точки», места сильного выброса газа из-за антропогенных действий в Китае, США и Европе. Теперь предприятиям не удастся утаить или исказить факты выбросов.
Дунсю разъясняет важность исследования — исторически сложилось так, что глобальное распределение углекислого газа изучить было невозможно. И уличенные в выбросах в атмосферу всегда могли апеллировать к аргумента вроде «от соседей ветром принесло». Теперь же данные с TanSat позволят заинтересованным сторонам вести диалог в ином русле, к тому же, это поможет в будущих исследованиях климата в целом.
Данные TanSat за июль 2017 года
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