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«Мы не отсюда: Земля может быть галактической тюрьмой
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«Мы не отсюда: Земля может быть галактической тюрьмой 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Таблоид Daily Star взял интервью у уфолога, пытающегося доказать популярную теорию о том, что жизнь на Землю попала с другой планеты.
В Сети снова обсуждают спорную уфологическую теорию о том, что жизнь первоначально зародилась в другом месте во Вселенной, а на Землю люди попали с другой планеты. Таблоид Daily Star взял интервью у одного из таких ученых, который искренне верит, что наша планета может быть чем-то вроде галактической тюрьмы.
Специалист, которого зовут Эллис Сильвер много лет изучает эволюцию людей. Он уверен: жизнь распространяется по космосу как межзвездная инфекция».
Сильвер даже опубликовал книгу некоторое время назад под названием «Люди не с Земли». В ней он рассуждает, что на Землю жизнь попала несколько десятков тысяч лет назад при помощи инопланетных форм.
«Человечество, очевидно, является самым высокоразвитым видом на планете, но на удивление непригодным и плохо приспособленным для жизни на ней в условиях имеющейся окружающей среды. Мы страдаем от солнечного света, плохо реагируем на натуральные пищевые продукты, ужасно высокого уровня хронических заболеваний», — отметил он.
Самым же очевидным доказательством того, что жизнь на Землю якобы попала извне, по мнению уфолога, является факт трудности человеческих родов. Еще один фактор, на который Сильвер обращает внимание, — боли в спине. Они, уверен специалист, обусловлены тем, что «раньше люди жили на планете с меньшей гравитацией».
«Земля примерно соответствует нашим потребностям как вида, но, видимо, не настолько идеально, как это было в замысле тех, кто нас сюда отправил», — заключил уфолог.
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