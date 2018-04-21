Почему на Западе считают, что периодическую таблицу придумал не Менделеев

России любой школьник знает о том, что периодическую таблицу химических элементов изобрел Дмитрий Менделеев . Однако в большинстве западных стран имя великого русского ученого упоминается редко. Почему так произошло? И как же называют таблицу за границей?

Открытие Менделеева

К XIX веку наука обогатилась множеством новых знаний о химических элементах, которых к тому времени было открыто больше 60-ти. Именно поэтому и возникла потребность в систематизации этих элементов. Впервые это удалось сделать русскому ученому Дмитрию Менделееву. Фундаментальный Периодический закон и начальную версию своей периодической системы Менделеев создал еще в 1869 году.

Однако ученые умы России да и всего мира отнеслись к его открытию с некоторым скепсисом. И кто знает, как все бы обернулось, если бы уже через несколько лет Мендлеевские открытия не получили подтверждения. С 1875 по 1886 годы различными химиками были описаны абсолютно новые элементы, существование которых благодаря своей таблице и предсказывал Менделеев. Француз Лекок де Буабодран обнаружил галлий, Нильсон — скандий, Венклер — германий.

Таблица без имени

Во многих странах Европы, в Соединенных Штатах Америки и в Канаде систему Менделеева чаще всего называют просто «Периодическая таблица», а ее автора и вовсе не упоминают. Дело в том, что эти государства не признают тот факт, что данное открытие первым сделал именно русский ученый. Одни уверены в том, что до Менделеева это совершали и другие химики. Вторые утверждают, что Дмитрий Иванович создал свою систему на основе предыдущих изысканий зарубежных исследователей.

Эти споры не утихают до сих пор, поэтому для того, чтобы не вызывать ни у кого гнев, западные специалисты предпочитают иметь безымянную таблицу.

Претенденты на лидерство

Французы больше склоняются к своему земляку Александру Эмилю Бегуйе де Шанкуртуа. Свою систематизацию химических элементов этот ученый вывел еще в 1862 году, то есть за 9 лет до Менделеева. Периодическую систему французского химика назвали «земной спиралью» или «цилиндром Бегуйе».

Англичане предпочитают отмечать заслуги Уильяма Одлинга и Джона Александра Рейна Ньюлендса. Оба ученых предприняли попытки систематизировать химические элементы в 1864 году. Уильям Одлинг изобрел таблицу, с которой, кстати, был знаком и Менделеев и не скрывал этого. Дмитрий Иванович признавал, что в системе Одлинга есть «зачатки» его Периодического закона.

Ньюлендс назвал свою таблицу химических элементов «системой октав». Однако через 2 года англичанин забросил научную деятельность и больше не занимался усовершенствованием своей системы.

В том же 1864 году другой ученый, только уже из Германии , Юлиус Лотар Мейер обнародовал свою периодическую таблицу. Интересно, что в 1882 году и Менделеев, и Мейер получили по золотой медали «За открытие периодических соотношений атомных весов». Хотя Менделеев утверждал, что немецкий исследователь «не имел в виду периодического закона», и вообще ничего нового в него не привнес.

Закон Мозли

А вот английский физик Генри Мозли уже после открытия Менделеева в 1913 году доказал, что периодическая система русского ученого является абсолютно верной. Его доказательство окрестили законом Мозли, которым жители Соединенных Штатов зачастую называют периодический закон Менделеева.

Однако указать имя Генри Мозли или того же Мейера под периодической таблицей пока никто не осмеливается. Потому что, несмотря ни на что, ученый мир в большинстве своем признает лидерство русского ученого.