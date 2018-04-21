Ученые воссоздали бактерию, переваривающую пластик

Загрязнение окружающей среды пластиковым мусором — одна из основных экологических проблем нашей планеты. Ученые из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США (NREL) и университета Портсмута Соединенного Королевства (Великобритания) работают над созданием соединений, способных разрушать пластиковые бутылки PET. Для этого они используют энзим, который буквально переваривает пластик.

Эта работа очень актуальна в наше время. 8 млн метрических тонн пластиковых отходов, включая ПЭТ-бутылки, каждый год загрязняют океаны, создавая огромные искусственные острова мусора. По оценкам экспертов, к 2050 году в океане будет столько же отходов пластика, сколько рыбы. Это глобальная экологическая проблема, представляющая серьезный риск для дикой природы.

Теперь представьте себе, что проблему может решит микроскопический микроб, который будет «поедать» эти пластиковые бутылки! Это бактерия Ideonella sakaiensis 201-F6, которая была обнаружена в почве японского завода по переработке ПЭТ-бутылок более года назад. Плохая новость состоит в том, что эта бактерия не работает достаточно быстро, чтобы решить проблему переработки пластмассы в промышленных масштабах. Теперь задача ученых состоит в том, чтобы использовать полученные знания для ускорения процесса разрушения пластика.