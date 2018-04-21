Главные тайны Тунгусского метеорита

Утро 30 июня 1908 года было не совсем обычным. Около семи часов утра небо над Сибирью разделилось надвое и стало невыносимо жарко, как в печи. Затем прошла сильная ударная волна и, казалось, что на головы посыпались камни.

После этого 5 часов длилась магнитная буря, а в последующие три дня надо всей Землей наблюдались необычные световые явления. Но это, вопреки первым гипотезам, был не конец света. Описанное событие получило название Тунгусского метеорита. Впрочем, о том, что же, все-таки, свалилось на Землю в районе реки Подкаменная Тунгуска, ученые и неученые до сих пор ведут споры.

Метеорит

Первой серьезной версией случившегося стало столкновение метеорита с Землей. Примечательно, что выдвинули ее лишь в 20-е годы: до той поры падение в Сибирь космического тела не привлекало внимания общественности. В пользу гипотезы о метеорите свидетельствует тот факт, что на площади в две тысячи квадратных километров были повалены деревья. Причем в эпицентре взрыва деревья остались стоять. Также были обнаружены вещества, происхождение которых вполне может быть космическим. Однако первые экспедиции под руководством Леонида Кулика не нашли воронку, которая неминуемо должна была образоваться при падении метеорита. На помощь Кулику в подтверждение его теории о метеорите пришли современные итальянские ученые. Они обнаружили, что озеро Чеко, находящееся в восьми километрах от предполагаемого эпицентра взрыва, вполне может быть искомой воронкой. Об этом свидетельствует его конусовидная форма, не характерная для сибирских озер. Итальянцы, проведя бурение дна озера, якобы даже нашли в десяти метрах под ним остаток космического тела.

Комета

Отсутствие не только кратера, но даже значительной концентрации веществ, из которых состоят метеориты, породило теорию, согласно которой космический объект, вызвавший взрыв и аномальные атмосферные явления — это комета. В отличие от метеорита сама она состоит в значительной степени изо льда, а ее ядро легко разрушается, что и произошло от столкновения с плотными слоями земной атмосферы. Эта гипотеза объясняет и отсутствие следов падения, и громадный эффект, произведенный столкновением. Кроме того, едва ли не половина космических тел, пересекающих траекторию Земли и теоретически могущих врезаться в нее — это ядра комет, а потому вероятность кометного происхождения тунгусского «метеорита» довольно высока.

Даже называется конкретная комета — или Энке-Баклунда, или Галлея.

Пылевое облако

Третья версия, даже целая группа версий: в болота Подкаменной Тунгуски упал не метеорит, не комета, а облако пыли, принесенное каким-то космическим телом, той же кометой, к примеру. Само тело счастливо миновало Землю, а пыли повезло меньше, и единой массой она вошла в атмосферу. Этим объясняют странные серебристые облака, наблюдавшиеся с 30 июня по 2 июля во многих уголках планеты. Другой вариант этой версии заключается в том, что не пыль прилетела на Землю, а сама Земля налетела на скопление какого-то вещества.

Антивещество

Известно, что большая часть космических объектов в обозримой части Вселенной состоит из частиц, но есть и те, что состоят из античастиц. Отечественный физик Борис Константинов доказал, что существуют кометы из антиматерии. И 30 июня 1908 года небольшой кусок такой антиматерии столкнулся с материей, то есть сибирской тайгой (или атмосферой над нею). В результате и высвободилась энергия, повалившая лес. А сами вещество и антивещество аннигилировались, то есть бесследно уничтожили друг друга.

Черная дыра

Описанные события могли быть произведены не маленьким осколком антивещества, а небольшой черной дырой, прошедшей сквозь Землю. Она вошла в планету через Сибирь, а вышла где-то в Атлантическом океане — поэтому нет свидетельств второго, аналогичного тунгусскому, взрыва. Впрочем, теория черной дыры не обрела популярности: расчеты физиков показали, что последствия от столкновения с миниатюрной черной дырой, прошедшей сквозь Землю на высокой скорости, должны были быть совершенно другими.

Комары

"Комплексная самодеятельная экспедиция", неоднократно отправлявшаяся в тайгу искать среди болот следы тунгусского феномена, однажды так настрадалась от кровососущих насекомых, что пришла к выводу: 30 июня 1908-го произошел сильнейший тепловой взрыв из-за того, что в междуречье Лены и Подкаменной Тунгусски собралось большое облако… комаров, размером эдак в 5 кубических километров. Оттого и не осталось следов сдетонировавшего вещества.

Пришельцы