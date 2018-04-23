Ученые могут пересмотреть дату основания Якутска по результатам раскопок

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Артефакты, найденные археологами в Якутске , могут стать причиной для пересмотра даты основания города, которой сейчас считается 1632 год. Об этом по результатам исследования ученых сообщили в пресс-службе администрации Якутска.

"В ходе строительных работ, начатых в 2017 году в центре города, были обнаружены останки древнего городища XVII века

Пока точную дату находки ученые не называют, но, по словам Анатолия Алексеева (научного руководителя ИГИиПМНС СО РАН — Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН), найденные фрагменты относятся примерно к XV веку. Главное значение находки в том, что в случае, если предположения ученых подтвердятся, это может стать основанием для пересмотра даты основания Якутска", — говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС мэр Якутска Арсен Николаев, «как только был снят культурный слой в районе будущего Бульвара Учителя, здесь были организовали охранно-спасательные раскопки». По его словам, первой находкой археологов стали остатки городища XVII века.

"Всего было найдено больше 1,2 тыс. артефактов, которые изучили наши ученые. Как выяснилось, самые ранние из них датируются примерно XV веком. Если эта дата подтвердится, то мы будем располагать материальным доказательством того, что Якутск гораздо старше, чем считалось до сих пор", — сказал он ТАСС.

По словам доктора исторических наук, профессора ИГИиПМНС СО РАН Розалии Бравиной, «главным сюрпризом стало обнаружение фрагментов, которые полностью идентичны образцам раннеякутской кулун-атахской керамики XV-XVI вв». «Это говорит том, что оседлое поселение появилось на территории современного Якутска гораздо раньше XVII века», — отмечает она.

Сообщается, что выводы о датировке артефактов ученые основывают на «сходстве найденных фрагментов керамики с другими образцами раннеякутской кулун-атахской культуры, границы которой якутский этнограф Анатолий Гоголев датировал XIV-XVI веками». Как поясняют в пресс-службе, их выводы должен окончательно подтвердить радиоуглеродный анализ. По словам Бравиной, точность его датировки составляет 30-50 лет.