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Илон Маск помог создать в Юте симулятор марсианской колонии
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Илон Маск помог создать в Юте симулятор марсианской колонии 

BitCryptoNews 38 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Миллиардер Илон Маск пожертвовал деньги на строительство в штате Юта специального комплекса Mars Society, который имитирует колонию на Марсе. Целью проекта является помощь ученым в процессе подготовки к чрезвычайно враждебным условиям на красной планете.
В течение трех недель команда исследователей испытывала оборудование и проводила ряд экспериментов в условиях полной изоляции.
Ранее мы писали о том, что глубокий космос будут исследовать с помощью технологии Ethereum.
текст: Иван Маличенко, фото: Unsplash, видео: Smithsonian Channel
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