Илон Маск помог создать в Юте симулятор марсианской колонии

Миллиардер Илон Маск пожертвовал деньги на строительство в штате Юта специального комплекса Mars Society, который имитирует колонию на Марсе. Целью проекта является помощь ученым в процессе подготовки к чрезвычайно враждебным условиям на красной планете.

В течение трех недель команда исследователей испытывала оборудование и проводила ряд экспериментов в условиях полной изоляции.

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текст: Иван Маличенко, фото: Unsplash, видео: Smithsonian Channel