Американские ученые создали «франкенскоп» для 3D-наблюдения за внутриклеточными процессами

Живые клетки теперь можно снимать в высоком разрешении, делать трехмерные изображения и создавать захватывающие ролики.

Эрик Бетциг — американский ученый-физик, лауреат Нобелевской премии по химии 2014 года за «развитие флуоресцентной микроскопии высокого разрешения», которую получил за совместную работу со Штефаном Хеллем и Уильямом Мёрнером представил очередную разработку, которая позволит наблюдать за процессами внутри клетки.

В Медицинском институте им. Говарда Хьюза ( США ) создали «франкенскоп», совместив на трех микроскопах две старые технологии микроскопического увеличения и создав нечто новое. То, что позволяет наблюдать внутриклеточные процессы. Пока только у прозрачных организмов, поэтому для экспериментов выбрали эмбрион аквариумной рыбки данио-рерио.

— Изучение клетки на поверхности похоже на наблюдение за львом в зоопарке — вы точно не увидите их поведения в естественных условиях (т.к. для изучения клетка извлекается из ткани). Это похоже на то, как лев преследует антилопу в саванне. Наконец, вы видите истинную природу клеток, —рассказал Эрик Бетциг об использовании нового микроскопа National Geographic

Ученый пытался решить две основные задачи, которые мешают наблюдать жизнь клетки в естественной среде с помощью оптики. Первая заключалась в том, что, чем глубже и меньше изучаемый объект, тем сильнее искажение оптики.

Чтобы исправить это, Бетциг заимствовал технику у астрономов, называемую адаптивной оптикой. Адаптивная оптика измеряет искажения и исправляет их, предлагая четкие изображения звезд, галактик и других космических объектов.

— Если вы можете измерить, как свет искажен, вы можете изменить форму зеркала, чтобы создать равное и противоположное искажение, которое затем исправит эти аберрации, — объясняет Бетциг.

Другая проблема заключается в том, что с помощью микроскопов традиционные способы визуализации использовали точки света в миллионы раз ярче пустыни Сахары в солнечный день, создавая жесткие условия для изучаемых клеток.

Вместе с техникой флуоресцентной микроскопии высокого разрешения, которую Бетциг разрабатывал с коллегами в 2014 году, новый микроскоп использует луч света для сканирования клеток, подобно сканеру Xerox. Это позволяет отображать клетку быстрее, мягче и более детально. Сканирование объектов адаптивной оптикой позволяет создавать изображения, которые можно объединить в высокоточные трехмерные модели.

На видео — две иммунные клетки (оранжевым цветом) в перилимфатическом пространстве внутреннего уха нескольких эмбрионов рыбок данио, поглощающие полисахарид декстран (синий).