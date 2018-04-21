Охота на экзопланеты. Что исследуют астрофизики Северного Кавказа

Однажды человечество встретит внеземную цивилизацию, которая греется у соседней звезды. А пока мы можем только наблюдать за бесконечной и вечно меняющейся Вселенной. Был бы телескоп и желание.

От квазаров до нейтрино

Ставрополь намного южнее Москвы , поэтому отсюда видно всю северную полусферу звёздного неба и созвездия южного полушария до 45 градуса. Нам доступны для наблюдений Южная Гидра, Южная Корона, Центавр и другие созвездия.

Лет 15 назад ночи в городе были намного темнее, и присматривать за Вселенной было проще. Именно тогда в университете на улице Пушкина восстановили телескоп. Увы, сейчас из-за фонарной засветки звёзды померкли. Но любители астрономии не перевелись.

Телескоп в обсерватории СКФУ теперь используют в экскурсионных целях. Для научной работы он уже не подходит.

«В обсерватории два телескопа 45 см и 33 см в диаметре, — рассказала кандидат физико-математических наук Галина Топильская. — солнечный телескоп можно увидеть активные образования в атмосфере Солнца — тёмные пятна, флоккулы (яркие пятна — ред.), протуберанцы. А ночью видны планеты Солнечной системы — Венера, кольца Сатурна, спутники Юпитера, кратеры на Луне».

Намного мощнее телескопы научных северокавказских обсерваторий. В Архызе находится самый крупный астрономический центр России . В телескоп с шестиметровым зеркалом видно все объекты Вселенной: галактики, их скопления, яркие квазары, гамма-барстеры — мощные вспышки в других галактиках в гамма-диапазоне и многое другое.

Есть на Северном Кавказе и подземные телескопы, которые обходятся без оптической системы. Нейтринная обсерватория в КБР регистрирует излучение нейтрино сквозь толщу земли, которая не пропускает другие частицы. Такие телескопы устанавливают не только под землёй, но и под тощей льда в Антарктиде или под водой, например, на дне Байкала.

Что исследуют астрофизики региона? «Абсолютно всё: напряжённость и конфигурацию магнитного поля, химический состав звёзд, межгалактическую астрономию, гамма-барстеры. Они ищут экзопланеты, потому что за это платят деньги, — говорит Галина Топильская. — Видимо, просто звёзды людей не так интересуют. Планеты понятнее, поэтому все и кинулись изучать. Астрономия — это познание Вселенной — мира, в котором мы живём».

Увидеть далёкое прошлое

Ставропольский астроном-любитель Кирилл Кравец наблюдает за звёздами через телескоп с диаметром объектива 130 мм, и по его мнению, Вселенная — это самое загадочное и таинственное, с чем приходится сталкиваться человеку.

«Материя, из которой мы состоим, когда-то была в звездах. Это неопровержимый и ошеломляющий факт!», — говорит Кирилл.

К самым важным астрономическим событиям XXI века он отнёс пять открытий: