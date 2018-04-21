Ученые назвали причину вымирания крупных млекопитающих

Исследователи из университета Нью‐Мексико назвали человеческую деятельность одной из главных причин вымирания крупных млекопитающих на Земле. По их прогнозам, корова может стать самым крупным из оставшихся животных этой категории. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Science.

Начало этого процесса специалисты приписывают эпохе плейстоцена (от 2,6 миллиона до 11,7 тысяч лет назад). Из-за переселения людей млекопитающие были вынуждены присоединиться к миграциям. Человек убивал крупную живность ради мяса, что постепенно приводило к сокращению популяций. Учитывая большой вклад млекопитающих в структуру экосистем, с их исчезновением может возникнуть риск перемены биосферы.

Сопоставив данные биологи и математики проследили как менялось распространение крупных животных за прошедшие 125 тысяч лет. По их предположениям, самым крупным млекопитающим вскоре может остаться корова.

Редкие виды животных часто исчезают по вине человека. В конце марта сообщалось о смерти последнего самца северного белого носорога в одном из кенийских заповедников. Животное усыпили после болезни, поражающей опорно-двигательный аппарат.