Ученые научили iPhone определять ложь не хуже полиграфа

Ученые Копенгагенского университета смогли обучить iPhone распознавать ложь своего владельца, основываясь на прикосновениях к дисплею, узнал CNET. Технология работает на основе штатных инструментов смартфона, учитывая силу нажатия на экран, временной промежуток между прикосновениями и их количество.

В рамках первого эксперимента, который провели ученые, участникам предлагали солгать или сказать правду о том, какой цвет отображается на экране смартфона. Лжецам потребовалось больше времени, чтобы дать ответ путем выбора варианта на дисплее, чем тем, кто решил оставаться честным, констатируют авторы исследования.

Во втором эксперименте участники получили по денежной сумме, половину которой предлагалось перевести оппоненту. Те, кто решил солгать и отдать меньше, раздумывали дольше, чем те, кто сразу перевел 50%. Третий опыт был основан на игре в кости. Правдорубы, в отличие от лжецов, нажимали на экран сильнее, стремясь попасть в центр.

Авторы исследования сообщают, что точность, с которой смартфон определяет ложь, сопоставима с показателями полиграфа. По их словам, описанные алгоритмы могут по умолчанию встраиваться компаниями в онлайн-анкеты для приема на работу, отсеивая таким образом лжецов, и в банковские формы — для определения нечестных заемщиков.