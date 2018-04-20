Ещё
Физики выяснили как терагерцевое излучение влияет на графен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Физики выяснили как терагерцевое излучение влияет на графен 

Чердак 1 час назад
Фото: Чердак
Физики из МФТИ вместе с британскими коллегами выяснили, что именно происходит в графене под действием терагерцевого излучения. Это позволит создать основу для высокочувствительных терагерцевых детекторов, востребованных в медицине, беспроводной связи и системах безопасности. Соответствующая статья опубликована в Applied Physics Letters.
Под действием электромагнитного излучения в ряде материалов возникает ток электронов. Например, полупроводники в солнечных батареях при попадании фотонов определенной энергии генерируют электричество. Графен заметно отличается от них тем, что в нем движение электронов порождают электромагнитные волны с любой энергией. При этом достаточно сложно понять — в какую сторону будут двигаться электроны под действием падающего на двумерный углерод излучения, так как толщина графена составляет всего один атом, и он слишком чувствителен к поведению электронов в подложке, на которой обычно располагается.
Если точно выяснить, как, например, двигаются электроны в графене под действием терагерцевого излучения, то в перспективе можно будет создать очень эффективные детекторы. Дело в том, что данное излучение проходит через многие материалы (оно проникающее), но при этом не является ионизирующим, то есть безопасно для здоровья. Такая способность «видеть насквозь» без вреда без изучаемого объекта ценна и в медицине (спектральные линии характерных белков-маркеров болезней хорошо видны в терагерцевом диапазоне), и в системах безопасности (спрятанное под одеждой оружие). Наконец, повышение частоты Wi-Fi устройств с единиц до сотен гигагерц (суб-терагерцовый диапазон) позволит в сотню раз увеличить скорость передачи данных в беспроводных сетях. Необходимо только создать высокочувствительный графеновый детектор.
Прототип такого устройства и был создан исследователями из МФТИ, МПГУ и Университета Манчестера (Великобритания). Технически это пластинка графена, зажатая между двумя слоями нитрида бора и подключенная к терагерцевой антенне — миллиметровой металлической спирали. Излучение, приходящее на антенну, заставляет двигаться электроны на одной стороне листа графена, а на другой его стороне электродом считывается возникающий постоянный ток. «Упаковка» графена в нитрид бора позволяет достичь рекордной чувствительности, на порядок выше, чем у более ранних подобных конструкций.
Раньше возникновение тока в детекторе на базе графена пытались теоретически объяснить за счет одного из трех разных эффектов. Первый — фото-термоэлектрический эффект — работающий из-за разности температур контакта, присоединенного к антенне, и считывающего контакта. Электроны при этом приходят в движение от горячего контакта к холодному. Второй эффект — появление выпрямленного тока на подходящих к графену контактах. Они пропускают высокочастотный сигнал только при определенной его полярности. Третий эффект — плазмонное выпрямление. Контакт, присоединенный к антенне, запускает в листе графена «волны» в «электронном море», а считывающий контакт регистрирует своего рода «усредненную» высоту этих «волн».
Как отмечают авторы новой работы, предшествующие исследования учитывали только один из этих эффектов, а в действительности работали там сразу три. Новые эксперименты и расчеты показали, что при низких температурах доминируют термоэлектрические эффекты, а при высоких температурах и в приборах с большой длиной канала — плазмонное выпрямление. Все это позволило ученым понять, как сделать такой детектор, где разные механизмы будут усиливать друг друга, а не мешать, как это бывало ранее.
Чердак: последние новости
«Похудение» помогло нарастить мощность ядерных батареек Глина сделала оксид графена безопасным «Обстрел» облаков из лазеров поможет сделать метеорологические прогнозы точнее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина201
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»112
США уничтожили суперброневики наемников из РФ277
Известный музыкант умер в 28 лет97
В Сирии застрелили журналиста «Грозного»14
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение