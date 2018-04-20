Найден ранее неизвестный науке вид усатых китов

Археологи обнаружили в Новой Зеландии останки морского млекопитающего, жившего на планете около 27,5 миллионов лет назад. Первое исследование показало, что животное является представителем подотряда усатых китов.

Напомним, что усатый кит — это вид китообразных, который обитал на нашей планете еще много миллионов лет назад. Но в эволюции этих китов есть немало пробелов, из-за которых ученые до сих пор точно не знают, как развивались киты.

Ученые предполагают, что весь отряд китообразных произошел от наземных млекопитающих, которые около 50 миллионов лет назад перешли к полуводному образу жизни. И тут произошли первые изменения.

Из-за смены образа жизни многие млекопитающие утратили крупные зубы, так как для питания мелкими рыбами и планктоном это не требовалось. Лишились зубов и подотряд усатых китов. Но ученые ранее не находили останков промежуточного вида, чтобы проследить, как менялись зубы китов.

Самым древним найденным скелетом были окаменелости кита, чьи останки датировались 36 млн лет. Его скелет нашли в 2017 году в Перу . У особи еще были зубы, отмечают исследователи.

Останки нового кита нашли недавно в Новой Зеландии. Анализ показал, что кит жил в период олигоцена, который начался примерно 33,9 миллиона лет назад и закончился 23 миллиона лет назад. Осмотрев череп животного, ученые заметили, что у кита отсутствуют зубы.

Киту присвоили имя Тoipahautea waitaki: с языка маори это переводится как «усатый кит из округа Вайтаки», — местности, где были найдены череп и кости древнего морского млекопитающего.

Реконструкция кита показала, что он был шесть метров в длину, а это не самый большой размер для усатых китов.

Люди полагают, что в древности планета была населена животными-гигантами, но это не так — по крайней мере для китов. Они достигли больших размеров только на последних стадиях своей эволюции, заключили авторы исследования.