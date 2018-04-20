Ещё
Названа технология, которая может привести к устареванию «стелс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа технология, которая может привести к устареванию «стелс» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Ученые из канадского Университета Ватерлоо объявили, что сделали большой шаг вперед в изучении технологии квантового радара, способного обнаруживать стелс-объекты.
«Целью нашего проекта является создание надежного источника «запутанных» фотонов, которые могут создаваться при нажатии кнопки», — сказал профессор Университета Ватерлоо Джонатан Боуг, передает Live Science.
По его словам, проект позволит разработать технологию, которая поможет перевести квантовый радар из лаборатории в режим использования в полевых условиях.
Радар работает на фотонах в «запутанном» квантовом состоянии. В отличие от традиционных способов обнаружения авиации противника, он может распознавать самолеты-невидимки. Ученые планируют протестировать квантовый радар на радиолокационных станциях, находящихся в арктических территориях Канады.
Исследователи рассказали, что в квантовом радаре «запутанные» пары фотонов могут быть связаны друг с другом по шкале миль, а не световых лет. Кластеры индивидуальных фотонов может разделять кристалл, в результате чего каждый разъединенный фотон становится «запутанной» парой.
Один фотон мог бы оставаться на радиолокационной станции, второй направлялся бы в небо. Когда второй фотон ударится, к примеру, о стелс-бомбардировщик, он отскочит от объекта и отклонится от своей траектории, и время его возврата поможет определить положение в небе и скорость самолета.
Напомним, в 2016 году компания Intelligent Perception Technology, подразделение китайской оборонной компании CETC, заявляла о создании квантового радара, способного обнаруживать самолеты-невидимки.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пентагон объявил о создании Центра искусственного интеллекта Ученые доказали существование исчезнувшей планеты Запуск российской космической обсерватории перенесли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой228
США предложили лишить российского золота419
Асад принял решение после атаки по Сирии131
Россия и ООН сошлись в одном вопросе42
США уничтожили суперброневики наемников из РФ48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение