Названа технология, которая может привести к устареванию «стелс»

Ученые из канадского Университета Ватерлоо объявили, что сделали большой шаг вперед в изучении технологии квантового радара, способного обнаруживать стелс-объекты.

«Целью нашего проекта является создание надежного источника «запутанных» фотонов, которые могут создаваться при нажатии кнопки», — сказал профессор Университета Ватерлоо Джонатан Боуг, передает Live Science.

По его словам, проект позволит разработать технологию, которая поможет перевести квантовый радар из лаборатории в режим использования в полевых условиях.

Радар работает на фотонах в «запутанном» квантовом состоянии. В отличие от традиционных способов обнаружения авиации противника, он может распознавать самолеты-невидимки. Ученые планируют протестировать квантовый радар на радиолокационных станциях, находящихся в арктических территориях Канады

Исследователи рассказали, что в квантовом радаре «запутанные» пары фотонов могут быть связаны друг с другом по шкале миль, а не световых лет. Кластеры индивидуальных фотонов может разделять кристалл, в результате чего каждый разъединенный фотон становится «запутанной» парой.

Один фотон мог бы оставаться на радиолокационной станции, второй направлялся бы в небо. Когда второй фотон ударится, к примеру, о стелс-бомбардировщик, он отскочит от объекта и отклонится от своей траектории, и время его возврата поможет определить положение в небе и скорость самолета.

Напомним, в 2016 году компания Intelligent Perception Technology, подразделение китайской оборонной компании CETC, заявляла о создании квантового радара, способного обнаруживать самолеты-невидимки.