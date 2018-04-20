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Найденная в Канзасе загадочная окаменелость оказалась супер-рыбой
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Найденная в Канзасе загадочная окаменелость оказалась супер-рыбой 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На разгадку ученых из Музея естественной истории натолкнули гексагональные формы на поверхности древнего ископаемого.
Загадочная окаменелость, которую прежде считались растением или головоногим моллюском, оказалось «супер-рыбой». Об этом сообщает CNET со ссылкой на исследование Американского музея естественной истории.
Древнее ископаемое было обнаружено почти семьдесят лет назад в Канзасе. Оно сильно озадачило ученых, поскольку не поддавалось быстрой классификации. Сперва исследователи решили, что это окаменелые водоросли. После ученые изменили мнение, допустив, что это головоногий моллюск.
«Это был случай ошибочной идентификации, причем дважды. Ископаемая окаменелость размером в 0,45 метра, найденная 70 лет назад, долго заставляла ученых морщить лоб. До сих пор заставляет», — признался исследователь Майк Эклунд.
На разгадку ученых из Музея естественной истории натолкнули гексагональные формы на поверхности ископаемого, которые характерны для акул или скатов. Химический тест показал наличие фосфата кальция, что подтверждает версию о скелете хрящевой рыбы. Тем не менее, ископаемое таит еще много загадок — в частности, ученые так и не смогли определить тип жабр существа.
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