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Самарские химики открыли три новых соединения
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Самарские химики открыли три новых соединения 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Три новых соединения на основе кристаллов удалось открыть экспертам из Самарского национального исследовательского университета. Это поможет учёным лучше понять структуру урана, сообщает «Русская планета».
Сами соединения по своим характеристикам похожи на анионы природных кислот, которые используют в топливных циклах ядерных установок. Уран же в данных соединениях выступает ключевым элементом, а остальные — вспомогательными.
Благодаря этому исследователи могут попробовать разные «конструкторы» соединений, и таким образом лучше изучить урановую химию.
Открытые самарскими химиками соединения найдут применение в атомной промышленности.
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