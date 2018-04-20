Череп коровы показал, на что были способны хирурги 5000 лет назад

Французские археологи нашли свидетельства того, что 5000 лет назад древние хирурги могли проводить операции по трепанации черепа. Чтобы успешно справиться с операцией, люди сначала тренировались на животных, например, на коровах.

Руководитель археологической экспедиции Фернандо Рамирес рассказал, что его команде удалось исследовать череп коровы с необычным отверстием в голове.

Это могла быть операция по трепанации черепа, так как отверстие было сделано намеренно, о чем свидетельствуют отметки на черепе, рассказали археологи.

Неизвестно, была ли корова мертва в момент операции, но, если трепанация проводилась на живом животном, то корова вряд ли выжила, так как следов заживления на черепе ученые не обнаружили.

Остается загадкой и цель операции. Возможно древние хирурги использовали корову для оттачивания мастерства или для обучения неопытных специалистов. Также эта операция может являться древнейшим доказательством существования ветеринарии 5000 лет назад.

Череп коровы был найден во время раскопок, проходивших с 1975 по 1985 г на западном побережье Франции недалеко от города Ренн . Тогда ученые определили, что череп принадлежал взрослой корове, жившей приблизительно между 3400 г. до н. э. и 3000 г. до н. э.

Отверстие в голове археологи заметили изначально, и подумали, что это могла быть травма от столкновения с другой коровой. Но несколько лет назад исследования черепа возобновились, и ученые тщательно осмотрели дырку.

Она была размером 6,4 на 4,6 сантиметра с аккуратно обработанными краями. Также рядом с отверстием на черепе имелись многочисленные царапины и отметки. Ученые предположили, что эту дырку могли выскоблить острым предметом.

Версию с ударом позже признали неверной, так как компьютерное моделирование показало, что при столкновении на черепе должны были бы образоваться трещины или расколы вокруг раны. Но таких следов на черепе не было.

Самые ранние свидетельства хирургический трепанации черепа датируются периодом мезолита (10−5 тысячелетие до н. э.). Археологи находили человеческие черепа с характерным отверстиями на затылке.

Зачем древние люди совершали трепанацию — непонятно. Возможно, так они хотели избавить больного от эпилепсии, или это был специальный погребальный ритуал, заключили исследователи.