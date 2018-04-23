Почему вымерли самые огромные животные планеты

Палеонтологи не первое десятилетие пытаются выяснить, почему между 2,6 млн и 12 тыс. лет назад случилось вымирание магафауны — гигантских животных, которые заселяли нашу планету в плейстоцене. Тогда на Земле обитали мамонты, гигантские ленивцы и огромные дикие кошки, о которых мы знаем по археологическим находкам.

Исследуя такие находки ученые стали замечать, что вымирание началось с крупных животных, когда как мелкие виды млекопитающих дольше обитали на планете. Такая тенденция происходила на всех материках, вне зависимости от климата, выяснили ученые из Университета Нью-Мексико и ее коллеги из других научных центров США

Напомним, что вид Homo sapiens окончательно сформировался около 200 тыс. лет назад, а спустя 75 тысяч лет количество крупных млекопитающих в Африке сократилось почти на 50%. После расселения людей на другие континенты, гигантские животные стали также пропадать.

Тогда ученые предложили версию, что вымирание мегафауны связано с людьми. Не секрет, что рацион древних людей состоял в основном из мяса, и дикие животные были главным источником пропитания для Homo sapiens.

Убивать крупных животных было намного выгоднее, так как раньше добыча делилась на всю общину, и одной уткой или небольшой ланью было не обойтись. За несколько тысячелетий люди научились охоте, и стали лучше справляться с крупными особями: мастерили ловушки и капканы, загоняли животных к ущельям и забивали их камнями и стрелами.

Чтобы истребить всю мегафауну, даже не обязательно охотиться на всех животных, достаточно истребить один-два крупных вида, которые являются пищей для более крупных особей, и животные сами вымрут от голода, рассказали авторы исследования.

В новом исследовании американские ученые решили выяснить соотношение крупных и мелких животных в период плейстоцена. Останки животных показали, что последние несколько миллионов лет среди млекопитающих явно доминируют виды с небольшим телом — то есть влияние человека на эволюцию зверей действительно трудно переоценить.

Причем, такая тенденция сохраняется и сейчас: крупные животные продолжают исчезать.

Некоторые исследователи не согласны с этой гипотезой, и предполагают, что вымирание крупных животных произошло не по вине человека, а из-за глобального изменения климата. Но и тут появляется много вопросов, например, почему средние и мелкие животные все-таки выжили и продолжили развиваться.