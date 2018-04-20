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Оказывается, люди уничтожили всех крупных млекопитающих (и не собираются останавливаться)
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Оказывается, люди уничтожили всех крупных млекопитающих (и не собираются останавливаться) 

Hi-News.ru 36 минут назад
Фото: Hi-News.ru
Никогда не задумывались, почему сухопутные животные сегодня такие маленькие? Ископаемые окаменелости показали нам, что многие динозавры были огромными и массивными чудовищами, причем за миллионы лет они становились только больше. А современные млекопитающие, наоборот, очень маленькие. Слоны — большие, да, но это скорее исключение. Кто виноват? Конечно, люди.
Дело в том, что люди продолжают убивать крупных животных.
Почему все животные такие маленькие?
Новое исследование, проведенное группой исследователей из нескольких американских университетов, разъяснило, что люди — вот главная причина того, почему современные животные такие крошечные по сравнению с животными прошлого. Исследование было опубликовано в Science.
«На Земле были животные весом больше 10 тонн», говорит Фелиса Смит, палеоэколог из Университета Нью-Мексико и соавтор исследования. «А сегодня самое большое животное — это слон, который весит в среднем в три раза меньше. И если они вымрут, не останется животных весом больше 900 килограммов. И это максимальный размер. Если же смотреть в среднем, размеры намного меньше».
После динозавров по земле бродили такие большие существа, как шерстистые носороги, мастодоны и гигантские ленивцы размером со слона. Эти примеры «мегафауны» начали испаряться как раз в то же время, когда предки людей вышли из Африки. Ученые связывают крупномасштабное вымирание больших млекопитающих и появление предков людей с ненасытными аппетитами.
Что печально, эта тенденция и не собирается прерываться. Возможно, мы постепенно истребим всех животных и останутся только самые маленькие, до которых прожорливому человеку дела нет.
«Если мы не справимся с этим, на Земле не останется ничего больше коровы», говорит Смит. «Меня это удручает».
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