Оказывается, люди уничтожили всех крупных млекопитающих (и не собираются останавливаться)

Никогда не задумывались, почему сухопутные животные сегодня такие маленькие? Ископаемые окаменелости показали нам, что многие динозавры были огромными и массивными чудовищами, причем за миллионы лет они становились только больше. А современные млекопитающие, наоборот, очень маленькие. Слоны — большие, да, но это скорее исключение. Кто виноват? Конечно, люди.

Дело в том, что люди продолжают убивать крупных животных.

Почему все животные такие маленькие?

Новое исследование, проведенное группой исследователей из нескольких американских университетов, разъяснило, что люди — вот главная причина того, почему современные животные такие крошечные по сравнению с животными прошлого. Исследование было опубликовано в Science.

«На Земле были животные весом больше 10 тонн», говорит Фелиса Смит, палеоэколог из Университета Нью-Мексико и соавтор исследования. «А сегодня самое большое животное — это слон, который весит в среднем в три раза меньше. И если они вымрут, не останется животных весом больше 900 килограммов. И это максимальный размер. Если же смотреть в среднем, размеры намного меньше».

После динозавров по земле бродили такие большие существа, как шерстистые носороги, мастодоны и гигантские ленивцы размером со слона. Эти примеры «мегафауны» начали испаряться как раз в то же время, когда предки людей вышли из Африки. Ученые связывают крупномасштабное вымирание больших млекопитающих и появление предков людей с ненасытными аппетитами.

Что печально, эта тенденция и не собирается прерываться. Возможно, мы постепенно истребим всех животных и останутся только самые маленькие, до которых прожорливому человеку дела нет.

«Если мы не справимся с этим, на Земле не останется ничего больше коровы», говорит Смит. «Меня это удручает».