Древних людей обвинили в истреблении мегафауны

Всего через несколько столетий крупнейшими сухопутными млекопитающими могут стать домашние коровы. Более массивные виды исчезнут с лица Земли по вине человека, сообщает издание Science.

Американские биологи и математики проанализировали распространение и скорость вымирания больших млекопитающих за последние 125 лет. Эти животные начали исчезать в конце четвертичного периода, и этот процесс продолжается до сих пор. Главную негативную роль играет антропогенный фактор.

Ученые пришли к выводу, что чем крупнее зверь — тем он уязвимее. Они предположили, что вымирание некоторых видов началось еще в позднем плейстоцене (126 — 11,7 тысяч лет назад). В ту эпоху Африку и Евразию уже населяли люди.

Около 40-45 тысяч лет назад население Западной Европы возросло десятикратно. Предки современных людей, сменившие неандертальцев, освоили охоту большими группами, орудия труда и огонь. Возможно, активный промысел поспособствовал уничтожению мегафауны и просто крупных животных.

Анализ американских ученых показал, что звери, которым удалось дожить до наших дней, на два-три порядка миниатюрнее вымерших. Процесс вымирания крупных млекопитающих происходил на всех континентах и вне зависимости от режима их питания.

Исследования позволили выявить непосредственную взаимосвязь между появлением на континенте людей и избирательным вымиранием массивных животных. Всего за 100 тысяч лет млекопитающие в Евразии «похудели» в среднем на 50%, в Австралии — в 10 раз. В Северной Америке средняя масса тела млекопитающих снизилась с 98 до 7,6 кг. Именно в этот период представители вида «гомо сапиенс» освоили эффективные охотничьи орудия, способные далеко стрелять.

Авторы работы сделали неутешительный вывод — процесс продолжается, и в ближайшие 200 лет животные, которые сейчас относятся к вымирающим или редким видам, исчезнут окончательно.

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