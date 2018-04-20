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В Японии хотят создать робота для приготовления пищи
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В Японии хотят создать робота для приготовления пищи 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В Японии намерены создать искусственный интеллект, который мог бы заниматься приготовлением пищи. Разработкой занялись транснациональная японская корпорация и Университет Карнеги-Мелона, сообщают "Аргументы недели".
Робота научат вкусно готовить и бережно обращаться с хрупкими и мелкими предметами. После этого его навыки расширят. В частности, робота могут задействовать в области медицины или на строительных работах.
Ранее ученые из Токийского университета создали эластичный светодиодный дисплей толщиной в миллиметр, который можно приклеивать на человеческую кожу.
Экран состоит из микродиодов и похож на пластырь размером 6 на 10 сантиметров. На экране доступно прочтение текстовых сообщений и просмотр видео.
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