В Японии хотят создать робота для приготовления пищи

Японии намерены создать искусственный интеллект, который мог бы заниматься приготовлением пищи. Разработкой занялись транснациональная японская корпорация и Университет Карнеги-Мелона, сообщают "Аргументы недели"

Робота научат вкусно готовить и бережно обращаться с хрупкими и мелкими предметами. После этого его навыки расширят. В частности, робота могут задействовать в области медицины или на строительных работах.

Ранее ученые из Токийского университета создали эластичный светодиодный дисплей толщиной в миллиметр, который можно приклеивать на человеческую кожу.

Экран состоит из микродиодов и похож на пластырь размером 6 на 10 сантиметров. На экране доступно прочтение текстовых сообщений и просмотр видео.