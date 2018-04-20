Вузы РФ займутся созданием группировки наноспутников

Шесть российских вузов займутся созданием орбитальной группировки наноспутников

Шесть российских вузов планируют создать к 2021 году орбитальную группировку научно-образовательных наноспутников (космических аппаратов массой до 10 кг) для изучения околоземного космического пространства. Соглашение о создании соответствующего консорциума вузов подписали в Самарском национальном исследовательском университете, сообщила в пятницу пресс— служба вуза.

"Группировка наноспутников займется комплексными исследованиями состояния околоземного космического пространства — ионосферы и магнитосферы, что в перспективе может помочь решению многих задач, например, прогнозировать стихийные бедствия — землетрясения. Запустить наноспутники планируется в 2021 году", — сообщили ТАСС в пресс-службе Самарского университета, не уточнив количество аппаратов, которые планируется вывести на орбиту.

Соглашение об участии в проекте подписали представители шести вузов — Сибирского госуниверситета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, Амурского госуниверситета, Омского государственного технического университета, Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова, Ульяновского государственного университета, Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, а также компании "Технологии ГЕОСКАН" и "Астрономикон". Самарский университет участвует проекте в качестве инициатора и организатора.

На первом этапе предполагается вывести на орбиту четыре-пять спутников. Такая группировка космических аппаратов сможет создать пространственную картину состояния ионосферы. Собранных ими данных будет достаточно для начала формирования первичной базы данных, которая в дальнейшем может стать основой для составления прогнозов.

"Для того, чтобы научиться предсказывать землетрясения, извержения вулканов, нужно выявить предвестники стихийных бедствий, провести длительные исследования и подготовить доказательную базу для того, чтобы, основываясь на их анализе, можно было делать выводы о месте и силе возможных техногенных катастроф, а возможными кандидатами на роль предвестников таких событий могут быть изменения ионосферных параметров и возмущения магнитного поля Земли", — прокомментировал цели проекта заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета профессор Игорь Белоконов.

Для Самарского университета проектирование и конструирование ракетно-космической техники, создание малых космических аппаратов — системообразующее направление научных исследований и подготовки специалистов. Сформированный в вузе научно-образовательный комплекс обеспечивает непосредственное участие студентов во всех этапах разработки, создания и испытания космических аппаратов.