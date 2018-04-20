Американские ученые нашли новый метод защиты криптовалют от квантовых компьютеров

Американские ученые разработали способ генерации случайных чисел, который улучшит криптографию криптовалют и защитит от атак с применением квантовых компьютеров.

Американские исследователи из Национального института стандартов и технологий США (NIST) разработали способ генерации случайных чисел с помощью квантовой системы. Этот эксперимент может иметь огромное значение для кибербезопасности блокчейна и криптовалют. В основе квантового компьютера вместо бит находятся кубиты, которые одновременно принимают каждое из возможных значений, а значит, они очень быстро могут генерировать огромное число вероятных значений. Современная криптография использует псевдослучайное шифрование хэш-функции, поэтому ПК будущего смогут моментально просчитывать все возможные комбинации, делая защиту неэффективной.

Ученые NIST утверждают, что квантовая случайность не может быть предсказана, даже при наличии бесконечной вычислительной мощности и неограниченных знаний.

Разработчики блокчейн-проектов наблюдают за ходом исследований в этом направлении, чтобы применить новые методы для усиления безопасности своих систем.