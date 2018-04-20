Ещё
Американские ученые нашли новый метод защиты криптовалют от квантовых компьютеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские ученые нашли новый метод защиты криптовалют от квантовых компьютеров 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Американские ученые разработали способ генерации случайных чисел, который улучшит криптографию криптовалют и защитит от атак с применением квантовых компьютеров.
Американские исследователи из Национального института стандартов и технологий США (NIST) разработали способ генерации случайных чисел с помощью квантовой системы. Этот эксперимент может иметь огромное значение для кибербезопасности блокчейна и криптовалют. В основе квантового компьютера вместо бит находятся кубиты, которые одновременно принимают каждое из возможных значений, а значит, они очень быстро могут генерировать огромное число вероятных значений. Современная криптография использует псевдослучайное шифрование хэш-функции, поэтому ПК будущего смогут моментально просчитывать все возможные комбинации, делая защиту неэффективной.
Ученые NIST утверждают, что квантовая случайность не может быть предсказана, даже при наличии бесконечной вычислительной мощности и неограниченных знаний.
Разработчики блокчейн-проектов наблюдают за ходом исследований в этом направлении, чтобы применить новые методы для усиления безопасности своих систем.
Ранее мы писали, что Microsoft обеспечит киберзащиту интернета вещей.
текст: Иван Малиенко, фото: NASA (квантовый чип)
BitCryptoNews: последние новости
Технологии Ethreum помогут исследовать космост. НАСА уже выделила грант Нейросеть рисует мультфильмы по текстовому описанию Создали сверхтонкие солнечные батареи, которые можно прикрепить к одежде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300339
Первый русский бордель назвали спасением нации193
Первый легальный бордель открывается в России350
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой82
Поклонская ответила Порошенко про князей329
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
09:54
Турция вывела золотой запас из США
Экономика Рынки
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
01:07
Заворотнюк поставила точку в изматывающих отношениях
Шоу-бизнес
00:23
50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня
Новости Москвы
00:47
Исправность фонтанов на Манеже проверят 20 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение