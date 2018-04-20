У морских народов баджо впервые найдены генетические адаптации к нырянию

Живущих в Индонезии Малайзии и на Филиппинах народности баджо зовут иногда «морскими цыганами»: их культура, навыки, традиции приспособлены для кочевья по океану не хуже, чем у тюркских кочевников — к жизни в степи, а у эскимосов и инуитов — по приполярной тундре. Опытные ныряльщики баджо могут погружаться на глубину десятков метров без каких-либо специальных приспособлений, за исключением утяжелителя и самодельных очков, и на одном вдохе.

Новое исследование, проведенное командой крупного датского эволюциониста Эске Виллерслева (Eske Willerslev), показало, что такие способности баджо связаны не только с продолжительными тренировками, но и с генетическими адаптациями. В статье, опубликованной в журнале Cell, ученые выделяют ряд генетических аллелей, которые широко распространились среди этих народов. В частности, они отмечают увеличение размеров селезенки, что позволяет баждо не дышать как можно дольше, выдерживая довольно длительную нехватку кислорода.

По словам авторов, на это указывали и предыдущие исследования морских животных: виды морских котиков, дольше остающиеся под водой, отличаются увеличенной селезенкой, которая и у них, и у нас выполняет функции депо, где накапливаются насыщенные кислородом красные клетки крови. Ультразвуковое обследование 43 представителей баджо (и 33 «сухопутных» жителей окрестных островов) подтвердило, что селезенка у них увеличена, причем на целых 50 процентов.

Соответствующие особенности обнаружены и в геноме баджо: он обеспечивает повышенный уровень синтеза тиреоидных гормонов щитовидной железы, что, видимо, и приводит к росту размеров селезенки. Более активны у них и гены, способствующие сужению кровеносных сосудов и экономному расходу кислорода. Ученые отмечают, что все эти особенности стали результатом естественного отбора и эволюционной адаптации к жизни в море, требующей постоянного погружения для добычи пропитания. Кстати, еще одна такая адаптация была обнаружена в 2003 году, когда ученые показали, что глаза баджо больше приспособлены к зрению под водой.