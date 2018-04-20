Существуют люди с генетической адаптацией к нырянию

Индонезии и Ученые исследовали геномы представителей этнической группы баджо, также называемой «морскими цыганами», которые обитают в прибрежных регионах Малайзии Филиппин . Оказалось, что у этих людей есть специфические гены и анатомические черты, помогающие им проводить долгое время под водой. Статья с результатами опубликована в журнале Cell.

В Юго-Восточной Азии живет несколько народов, жизнь которых тесно связано с морем. Одним из самых интересных является баджо, традиционным образом жизни которых является кочевой, но при этом они живут на лодках, лишь изредка высаживаясь на берег. Взрослое население проводит до 60% времени бодрствования под водой. Для науки такие люди представляют особый интерес, ведь изучение их геномов может показать, насколько сильно действие эволюции на современного человека и какие адаптации вырабатываются к такому способу существования.

В течение XX века некоторые представители баджо обосновались на берегу, но работают только, чтобы добить пропитание, преимущественно прибегая к рыбалке традиционными способами. Международная группа ученых изучила людей это народа и выяснила, что у них селезенка (содержащий запас крови орган) существенно больше, чем у жителей соседних деревень, занимающихся фермерством, а не ловлей рыбы. Это оказало справедливо даже для тех общин баджо, представители которых не ныряют регулярно, что говорит о наследственности такой особенности, а не прижизненном индивидуальном изменении в связи с образом жизни. Большая селезенка характерна также для других морских млекопитающих, таких как тюлени.

Анализ ДНК выявил особый вариант гена, контролирующего уровень гормона T4, вырабатываемого щитовидной железой. Это вещество увеличивает скорость обмена веществ в организме, что влияет на темп расходования кислорода. Также были найдены другие генетические варианты, редкие среди людей в целом, но часто встречающиеся у баджо. Среди них были гены, способствующие ослабленному кровоснабжению конечностей и не жизненно важных органов, позволяя мозгу и сердцу получать питание. Также в ДНК нашлись особенности, препятствующие накоплению углекислого газа в крови. Все эти факты говорят о том, что естественный отбор влиял на этих людей и позволил им нырять глубже, а также дольше задерживать дыхание.