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В Беларуси ученые разработали высокотехнологичные имплантаты из титана
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В Беларуси ученые разработали высокотехнологичные имплантаты из титана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 19 апреля /Синьхуа/ — Ученые Национальной академии наук Беларуси разработали высокотехнологичные имплантаты из титана. Об этом рассказал директор Физико-технического института НАН Виталий Залесский сегодня на открытии международной конференции «Ti-2018 в СНГ».
Директор института отметил, что сейчас ученые работают над созданием имплантатов из титана для различных направлений медицины: травматологии, кардиохирургии, стоматологии, хирургии позвоночника, ортопедии.
Имплантаты из титана отличаются долговечностью, срок их службы до 20 лет, и устойчивостью к биоразрушению — их без опаски можно вживлять в организм человека.
XVI Международная конференция «Ti-2018 в СНГ» — крупнейший форум специалистов в области титана — проводится в НАН Беларуси с 18 по 21 апреля, впервые за 16 лет. Кроме постоянных участников — России, Украины, Казахстана и Беларуси на форуме представлены ведущие специалисты из 15 стран, в том числе из Китая, Германии, Италии, Японии, Люксембурга, Польши, Ирландии, США. —0—
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