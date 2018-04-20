В Беларуси ученые разработали высокотехнологичные имплантаты из титана

Минск , 19 апреля / Синьхуа / — Ученые Национальной академии наук Беларуси разработали высокотехнологичные имплантаты из титана. Об этом рассказал директор Физико-технического института НАН Виталий Залесский сегодня на открытии международной конференции «Ti-2018 в СНГ».

Директор института отметил, что сейчас ученые работают над созданием имплантатов из титана для различных направлений медицины: травматологии, кардиохирургии, стоматологии, хирургии позвоночника, ортопедии.

Имплантаты из титана отличаются долговечностью, срок их службы до 20 лет, и устойчивостью к биоразрушению — их без опаски можно вживлять в организм человека.