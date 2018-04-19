Глина сделала оксид графена безопасным

Ученые из Казанского федерального университета первыми в мире предложили способ резко снизить опасность оксида графена для обитателей водных экосистем. В теории, тот же метод должен сделать воду, загрязненную данным материалом, безопасной и для человека. Соответствующая статья опубликована в Environmental Science & Technology Letters.

В настоящее время интенсивно развиваются технологии сравнительно недорогого массового производства графена. Параллельно становится все более ясно, как оптимальным образом можно использовать этот материал в электронике, каталитической химии и ряде иных отраслей. Таким образом, уже в ближайшие годы может начаться его массовое индустриальное производство, а также неразрывно связанный с ним процесс загрязнения окружающей среды как самим графеном, так и близким к нему материалом — оксидом графена.

Между тем и графен и, в особенности, его оксид — весьма токсичны. Целый ряд работ показал, что кератиноциты (90 процентов клеток эпидермиса кожи человека), клетки крови человека и свободно живущие микроорганизмы уязвимы к оксиду графена. В особенности велика угроза для обитателей водных экосистем, так как частицы оксида графена слишком маленькие для большинства методов фильтрации сточных вод. Поэтому разработка средств защиты окружающей среды от выбросов этого материала сейчас крайне актуальна.

Авторы новой работы взяли каолин (главный компонент белой глины, довольно недорогой материал) и оксид графена и добавили их равными долями в воду, куда предварительно поместили одноклеточных инфузорий-туфелек. Вторую группу инфузорий поместили в воду, куда добавили только оксид графена. Оказалось, что при равных дозах этого материала выживаемость инфузорий в разных растворах резко различалась. При достижении концентрации в один миллиграмм оксида графена на миллилитр воды около половины инфузорий гибло. Если такое же количество оксида графена приходилось на тот же объем воды, куда добавили каолин (по массе равный оксиду графена), то выживало примерно 95 процентов одноклеточных.

Исследователи отмечают, что наноразмерные частицы каолина слипаются с частицами оксида графена, и образующиеся при этом «микрокомки» становятся слишком большими, чтобы преодолеть или повредить клеточную стенку инфузорий. При этом сам каолин для живых организмов практически безвреден.

Работа является первой, предлагающей сравнительно простой и эффективный путь снижения токсичности оксида графена. Кроме того, предлагаемые для этого материалы недороги и широко распространены.