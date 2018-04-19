Технологии Ethreum помогут исследовать космост. НАСА уже выделила грант

НАСА выделила грант на поддержку проекта космического аппарата, который сможет принимать решения, используя блокчейн-технологию, без участия человека. Об этом сообщает Space.com.

Доцент кафедры электрической и компьютерной инженерии Акронского университета ( США , штат Огайо) Джин Вей Коксис получил $330 000 от НАСА на развитие своего исследовательского проекта. Коксис отметил, что в рамках программы исследований будет проведено изучение применения блокчейн-технологии на базе эфириума при создании безопасной информационно-вычислительной системы, которую можно будет использовать в глубоком космическом пространстве.

По словам Коксиса, блокчейн-технология будет применяться для разработки децентрализованной, безопасной и когнитивной сетевой и вычислительной инфраструктуры для освоения космоса. Доцент выражает надежду на создание такой технологии, которая сможет распознавать и предотвращать экологические угрозы, а также выполнять ряд задач в автоматическом режиме.

Как сообщают источники, для создания самостоятельно думающего космического аппарата будет использована технология смарт-контрактов. За счет этого он сможет автоматически своевременно выявлять и обходить плавающие в космическом пространстве частицы. Джим Вей Коксис рассчитывает, что с помощью технологии смарт-контрактов космический аппарат сможет выполнять больше задач, передавать больше данных и предоставлять ученым больше времени для анализирования полученной информации. Ведь они больше не будут тратить время на предупреждение экологических угроз.

Акронсний университет не разглашает информацию о том, когда технология Джима Вея Коксиса будет запущена в космос. Однако известно, что это первый случай применения блокчейна для космической связи и навигации.

В феврале децентрализованная блокчейн-платформа Qtum, управляющая смарт-контрактами, объявила о том, что их первый космический блокчейн-узел был запущен на китайском спутнике.

текст: Марина Шматкова, фото: NASA