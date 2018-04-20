Найден древнейший череп коровы со следами трепанации

Французские ученые обнаружили древнейший череп животного со следами трепанации. Останки принадлежат корове, а операцию провели около 5,4 — 4 тысяч лет назад, сообщает Scientific Reports. На вмешательство указывает ровное отверстие в лобной кости.

Известно, что операции по трепанации черепа проводили еще в каменном веке. Следы операции нашли на черепах людей, похороненных около 8,5 тысяч лет назад (примечательно, находку также сделали во Франции ). Возможно, таким образом наши предки пытались лечить припадки или ментальные расстройства.

Древние врачи царапали, бурили или резали кость, стараясь не задеть мозг. Ученые считают, что они могли практиковаться на мертвых людях или на животных — череп коровы подтверждает эту гипотезу.

Находку сделали на территории неолитического поселения Шам-Дюран (запад современной Франции). Пять тысяч лет назад там располагался крупный населенный пункт, жители которого разводили скот и торговали солью. Обнаружив череп животного с отверстием, археологи сперва решили, что оно пострадало в драке со своим собратом.

Однако на кости не было расколов или переломов, характерных для таких столкновений. Также ученые не нашли следов воспаления, которые указывали бы на инфекционную болезнь. Следовательно, корове сделали операцию — либо чтобы вылечить, либо в целях оттренировать технологию. Ученые назвали череп свидетельством древнейшей из известных нам ветеринарных хирургических операций.

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