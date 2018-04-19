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Противоядие от змеиного укуса нашли у змеи совершенно другого вида
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Противоядие от змеиного укуса нашли у змеи совершенно другого вида 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Ученые обнаружили новый подход к поиску противоядия от змеиных укусов. Оказалось, от укуса одной змеи можно спастись с помощью совершенно другого вида змей, яд которых оказывает такое же действие на человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Communication Biology.
Обычно противоядия от укусов змей разрабатывают с географической точки зрения: подбирают вещества, которые нейтрализуют яд змей, обитающих в каждом конкретном регионе. Поэтому существует множество противоядий, но все они работают только в определенных географических областях. В новом исследовании авторы объединили змеиные яды не по региональному признаку, а по тому действию, которое они оказывают на жертву.
Ученые выделили пять типа ядов: нарушающие свертываемость крови (коагулопатическое действие), нейротоксины (яды, которые нарушают работу нейронов нервную систему и вызывают паралич), гемотоксичные, миотоксичные (повреждающие работу мышц) и цитотоксичные (такие яды приводят к необратимым повреждениям и смерти клеток). Оказалось, что для ядов первой группы можно найти противоядие, полученное с помощью совершенно другого вида змей, который использует яд того же типа действия.
В доклиническом эксперименте ученые смогли нейтрализовать летальную дозу яда змеи бумсланг (Dispholidus typus) с помощью противоядия, которое вырабатывает песчаная эфа (Echis carinatus). Бумсланг обитает в тропической Африке, а песчаную эфу можно найти лишь в регионах Центральной Азии и Среднего Востока. Змеи даже относятся к разным семействам, объединяет двух далеких сородичей способ действия их яда.
Ученые надеются, что их исследование позволит сделать производство противоядий дешевле и проще. В дальнейшем они планируют найти и другие противоядия, которые будут действовать в самых разных географических областях
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