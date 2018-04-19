Мечта за 40 миллиардов: Путин поручил построить ускоритель в новосибирском Академгородке

Владимир Путин поручил построить синхротронный ускоритель в новосибирском Академгородке — по оценкам учёных СО РАН , центр обойдётся в десятки миллиардов рублей.

Новосибирские учёные просили президента о строительстве центра синхротронного излучения на встрече с Владимиром Путиным 8 февраля этого года — президент приезжал в Академгородок на один день, чтобы выслушать просьбы представителей сибирской науки.

«Чрезвычайно важной проблемой для России, не только для Сибирского отделения, является то, что в последние десятилетия Россия не осуществляла ни одного крупномасштабного научного проекта. Одним из таких проектов могло бы быть создание Центра синхротронного излучения», — сказал президенту председатель СО РАН Валентин Пармон

Ранее руководитель Института ядерной физики Павел Логачёв оценил, что примерная стоимость центра — 20 млрд рублей, а с учётом станций — 40 млрд рублей.

Учёные поясняли, что синхротрон понадобится для разработок в сфере «природоподобных технологий».

Владимир Путин ответил учёным, что постарается решить этот вопрос.

На встрече учёные также пожаловались президенту на низкие зарплаты — НГС узнал, сколько на самом деле они зарабатывают.