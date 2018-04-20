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Венера движется в сторону Земли: конец света неизбежен
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Венера движется в сторону Земли: конец света неизбежен 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые предполагают, что последние свои дни Земля увидит, когда столкнется с Венерой. Столкновение будет таким сильным, что обе планеты погибнут, и все живое на Земле — тоже. Виноват в этом, как ни странно, Меркурий, сообщает Today News Ufa.
Дело в том, что прецессия перигелия Юпитера и Меркурия близки, и Юпитер передает ему часть углового момента, что может привести к космические объекты изменят траектории планет Солнечной системы.
По мнению ученых, сейчас смещение их незначительно, но со временем это приведет к тому, что планеты сойдут со своих орбит и начнут сталкиваться с друг другом. Меркурий станет спутником Венеры, а сама Венера на высокой скорости будет отброшена на Землю. Силой удара будут уничтожены обе планеты.
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