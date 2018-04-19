Эксперт: Апокалипсис неизбежен — Венера столкнется с Землей

В Солнечной системе может произойти катастрофа, которая нанесет нашей планете непоправимый ущерб.

Как пишет издание, это произойдет по вине Меркурия и Юпитера, которые повлияют на орбиты внутренних объектов Солнечной системы. Ученые установили, что частота прецессия перигелия этих планет близки, что в будущем может привести к увеличению эксцентриситета Меркурия и газовый гигант передаст ему часть углового момента.

На сегодняшний день эти показатели несущественны, однако они продолжают накапливаться, что, по мнению экспертов, приведет к столкновению Венеры и Земли и поскольку обе планеты имеют схожие по значениям габариты, разрушение будет катастрофическим. При этом специалисты не исключают, что Меркурий станет спутником Венеры.

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