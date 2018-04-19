Учёные разработали искусственную кожу, работающую от моргания глаз

Учёные создали сверхчувствительную искусственную кожу, которая способна автономно работать, получая энергию от движений человека — при ходьбе или моргании глаз, сообщает Inforeactor.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Functional Materials. В статье говорится, что при разработке специалисты использовали полимерный композитный материал, состоящий из диэлектрического эластомера.

Опытный образец исследователи протестировали на мышах. Они смоделировали сетчатку глаза и вывели её к нужной точке первичной коры головного мозга грызуна. В зависимости от силы воздействия трибоэлектрического сигнала животное либо оставалось в покое, либо двигало хвостом.

В статье отмечается, что эксперименты по созданию искусственных органов чувств очень дороги, однако новая разработка может сделать полимерную сетчатку намного доступнее.