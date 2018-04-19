Ещё
В США научились бороться с крысами с помощью сухого льда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО

В США научились бороться с крысами с помощью сухого льда 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult.ru
Доминировать на планете не так-то просто, и человечеству приходится это признавать, когда речь заходит о борьбе с крысами. Все, кто имел наивность бросить им вызов, рано или поздно признавали: у конкретно этих грызунов сверхъестественное чутье на ловушки и прямо-таки дьявольская интуиция. Поэтому идея бороться с ними сухим льдом выглядит невероятно странной, но вдруг сработает?
Принцип действия нового оружия предельно прост, нужно всего-то разложить кусочки сухого льда по крысиным норкам. Вне контейнера вещество активно испаряется, выделяя диоксид углерода, от которого крысы задыхаются. Зачастую прямо во сне, целыми стаями, хотя это зависит от места размещения льда.
В показательном мини-геноциде в 2017-ом, который устроили представители нью-йоркской компании Orkin, в отдельно взятом парке сухой лед за одно применение убил более 12000 крыс. Но когда на процедуру пожелал взглянуть сам мэр Нью-Йорка, крысы просто разбежались прочь.
По сути, нужно методично выявлять и закладывать крысиные норы сухим льдом, а там как повезет — если крыса отправится погостить в соседний район, весь газ успеет улетучиться без вреда. Но если с самими крысами все сложно, то авторы метода могут записать на свой счет другую победу. Чиновники недавно сделали исключение и признали сухой лед родентицидом, то есть сертифицированным крысиным ядом, но только на территории самого Нью-Йорка. Вековая борьба продолжается!
TechCult: последние новости
НАСА предлагает прогуляться по Луне в виртуальном 4К-туре В Японии обнаружили фермент, пожирающий пластиковые отходы ИИ нарисовал мультфильм «Флинтстоуны» по текстовому описанию сцен
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России303
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом32
Тулеев уедет за границу346
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО107
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня181
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:31
Ароматный Пухляк расцвел в «Аптекарском огороде»
Новости Москвы
03:21
В Москве в четверг ожидается до +12°С
Погода Новости Москвы
01:00
К строительству БКЛ привлекут дополнительные силы
Новости Москвы
00:27
В центре Москвы перекроют движения из-за ММКФ-2018
Новости Москвы
02:53
Израиль экстренно вызвал сотни резервистов
Армия Ближний Восток
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение