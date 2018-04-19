В США научились бороться с крысами с помощью сухого льда

Доминировать на планете не так-то просто, и человечеству приходится это признавать, когда речь заходит о борьбе с крысами. Все, кто имел наивность бросить им вызов, рано или поздно признавали: у конкретно этих грызунов сверхъестественное чутье на ловушки и прямо-таки дьявольская интуиция. Поэтому идея бороться с ними сухим льдом выглядит невероятно странной, но вдруг сработает?

Принцип действия нового оружия предельно прост, нужно всего-то разложить кусочки сухого льда по крысиным норкам. Вне контейнера вещество активно испаряется, выделяя диоксид углерода, от которого крысы задыхаются. Зачастую прямо во сне, целыми стаями, хотя это зависит от места размещения льда.

В показательном мини-геноциде в 2017-ом, который устроили представители нью-йоркской компании Orkin, в отдельно взятом парке сухой лед за одно применение убил более 12000 крыс. Но когда на процедуру пожелал взглянуть сам мэр Нью-Йорка , крысы просто разбежались прочь.

По сути, нужно методично выявлять и закладывать крысиные норы сухим льдом, а там как повезет — если крыса отправится погостить в соседний район, весь газ успеет улетучиться без вреда. Но если с самими крысами все сложно, то авторы метода могут записать на свой счет другую победу. Чиновники недавно сделали исключение и признали сухой лед родентицидом, то есть сертифицированным крысиным ядом, но только на территории самого Нью-Йорка. Вековая борьба продолжается!