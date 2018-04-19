Ученые нашли доказательства существования исчезнувшей планеты

Германии и Группа астрономов из Франции Швейцарии изучила алмазы, обнаруженные внутри метеорита «аль-Махата ас-Ситта», и пришла к выводу, что он является частью разрушенной протопланеты. Работа ученых опубликована в журнале Nature Communications.

В октябре 2008 года в атмосфере взорвался астероид ТС3. Его фрагменты разлетелись по пескам Нубийской пустыни на севере Судана . Всего удалось собрать около 50 осколков, которые объединили в коллекцию под названием «аль-Махата ас-Ситта».

Исследователи подсчитали, что некоторые примеси, содержащиеся в этих алмазах, могли образоваться только при сверхвысоком давлении — более 20 гигапаскаль. Это свидетельствует о том, что кристаллы выросли внутри крупного небесного тела, а не возникли в результате столкновения с Землей.

Ученые предполагают, что погибшая протопланета сформировалась миллиарды лет назад и была размером с Марс или Меркурий.

«В нашем исследовании убедительно доказано, что урейлитовая протопланета была той огромной исчезнувшей планетой, уничтоженной в результате столкновения около 4,5 миллиарда лет назад», — отмечают астрономы.