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Ученые нашли доказательства существования исчезнувшей планеты
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Ученые нашли доказательства существования исчезнувшей планеты 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Группа астрономов из Франции, Германии и Швейцарии изучила алмазы, обнаруженные внутри метеорита «аль-Махата ас-Ситта», и пришла к выводу, что он является частью разрушенной протопланеты. Работа ученых опубликована в журнале Nature Communications.
В октябре 2008 года в атмосфере взорвался астероид ТС3. Его фрагменты разлетелись по пескам Нубийской пустыни на севере Судана. Всего удалось собрать около 50 осколков, которые объединили в коллекцию под названием «аль-Махата ас-Ситта».
Исследователи подсчитали, что некоторые примеси, содержащиеся в этих алмазах, могли образоваться только при сверхвысоком давлении — более 20 гигапаскаль. Это свидетельствует о том, что кристаллы выросли внутри крупного небесного тела, а не возникли в результате столкновения с Землей.
Ученые предполагают, что погибшая протопланета сформировалась миллиарды лет назад и была размером с Марс или Меркурий.
«В нашем исследовании убедительно доказано, что урейлитовая протопланета была той огромной исчезнувшей планетой, уничтоженной в результате столкновения около 4,5 миллиарда лет назад», — отмечают астрономы.
По материалам: ria.ru
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