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Ученые доказали существование исчезнувшей планеты
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Ученые доказали существование исчезнувшей планеты 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: News.ru
Астрономы из Франции, Германии и Швейцарии изучили алмазы, найденные внутри метеорита Аль-Махата ас-Ситта, и пришли к выводу, что он был частью разрушенной протопланеты.
Работа ученых опубликована в журнале Nature Communications.
Ученые подсчитали, что некоторые примеси, содержащиеся в этих алмазах, могли образоваться только при сверхвысоком давлении — более двадцати гигапаскаль.
Это говорит о том, что кристаллы выросли внутри крупного небесного тела, а не возникли в результате столкновения с Землей, передает РИА «Новости».
Исследователи предположили, что планета могла сформироваться миллиарды лет назад и была размером с Марс или Меркурий.
«В нашем исследовании убедительно доказано, что урейлитовая протопланета была той огромной исчезнувшей планетой, уничтоженной в результате столкновения около 4,5 млрд лет назад», — отметили астрономы.
В октябре 2008 года в атмосфере взорвался астероид ТС3. Фрагменты космического объекта оказались разбросаны по Нубийской пустыне на севере Судана.
Ученым удалось собрать пятидесяти осколков, которые объединили в коллекцию под названием Аль-Махата ас-Ситта.
Ранее сообщалось, что орбитальная обсерватория «Кеплер» обнаружила в окрестностях Солнечной системы 15 новых экзопланет, одна из которых, предположительно, обладает океанами и земной атмосферой. До этого благодаря астрономам из США стало известно, что по галактике Млечного Пути могут «больно бить» ее карликовые соседи, при этом воруя у галактики звезды.
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