Ученые доказали существование исчезнувшей планеты

Германии и Астрономы из Франции Швейцарии изучили алмазы, найденные внутри метеорита Аль-Махата ас-Ситта, и пришли к выводу, что он был частью разрушенной протопланеты.

Работа ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые подсчитали, что некоторые примеси, содержащиеся в этих алмазах, могли образоваться только при сверхвысоком давлении — более двадцати гигапаскаль.

Это говорит о том, что кристаллы выросли внутри крупного небесного тела, а не возникли в результате столкновения с Землей, передает РИА «Новости»

Исследователи предположили, что планета могла сформироваться миллиарды лет назад и была размером с Марс или Меркурий.

«В нашем исследовании убедительно доказано, что урейлитовая протопланета была той огромной исчезнувшей планетой, уничтоженной в результате столкновения около 4,5 млрд лет назад», — отметили астрономы.

В октябре 2008 года в атмосфере взорвался астероид ТС3. Фрагменты космического объекта оказались разбросаны по Нубийской пустыне на севере Судана

Ученым удалось собрать пятидесяти осколков, которые объединили в коллекцию под названием Аль-Махата ас-Ситта.