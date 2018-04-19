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Представлен робот — сборщик мебели ИКЕА
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Представлен робот — сборщик мебели ИКЕА 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Для скоростной сборки мебели из коробок ИКЕА робота оснастили 3D-камерами и датчиками давления.
Искусственный интеллект, может, и побеждает человека в шахматы или в го, но, когда нужно собрать мебель из ИКЕА, придется звать живого человека. Желательно — мастера, способного управиться с плоскими, но удивительно тяжелыми коробками, разобраться в инструкции и не перепутать крепеж. В самом деле, это нехитрое занятие требует одновременной работы целого ряда сложных систем, включая достаточно мощные, но точные манипуляторы, распознавание объектов и построение их трехмерных моделей, соотнесение этих деталей с целостной моделью будущего предмета мебели и тому подобное.
Неудивительно, что лишь сейчас разработчики сингапурского Наньянского технологического университета сумели представить пару роботов, которые сочетают все эти возможности. Демонстрируя свои таланты, машины смогли самостоятельно собрать один из мебельных шедевров ИКЕА — стул модели «Стефан». В статье, опубликованной в журнале Science Robotics, Цюйан-Цон Фам (Quang-Cuong Pham) и его соавторы сообщают, что на это понадобилось чуть больше 20 минут: 11 минут 21 секунда — на анализ и планирование манипуляций, три секунды — на поиск и идентификацию деталей, восемь минут 55 секунд — на саму сборку.
Оба робота созданы из обычных промышленных систем, которые, однако, обычно работают «вслепую», двигая манипуляторы необычайно быстро и точно, но без всякого «понимания» происходящего. Их разработчики дополнили некоторыми новыми деталями, включая камеры и датчики давления, купленные в обычном магазине. Датчики давления позволили манипулировать как сравнительно тяжелыми, так и мелкими деталями крепежа — даже шипы для соединения деревянных элементов роботы вставляли в пазы точно до нужной глубины, когда «чувствовали» ответное давление.
Кроме того, подготовили новые алгоритмы механизма, заранее просчитывающие быстрые движения манипуляторов так, чтобы машины работали параллельно без опасности столкнуться. Эксперимент, поставленный редакцией журнала Science, показал, что пока что люди собирают стулья быстрее — но всего лишь на 50 секунд. Однако роботы развиваются стремительно и наверняка уже скоро преодолеют и этот разрыв.
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