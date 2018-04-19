Планктонные рачки оказались могучей силой, перемешивающей воду в океане

Моделью для лабораторных экспериментов ученым из Стэнфордского университета послужили широко распространенные планктонные рачки артемии. Команда профессора Джона Дабири (John Dabiri) использовала большие емкости, наблюдая за медленными (1-2 см/с) перемещениями этих крошечных жаброногих и обнаружив, что групповые движения создают достаточно мощные и масштабные потоки воды. В статье, опубликованной в журнале Nature, ученые заключают, что артемии и их родственники должны участвовать в перемешивании теплых и слабо соленых верхних слоев воды с нижними, холодными и более плотными.

Принято считать, что такие крошечные и далеко не стремительные планктонные животные способны создавать лишь крошечные вихри, сравнимые с собственным телом, длина которого редко превышает 1-1,5 см. Лишь отдельные данные и опыты указывали на то, что их влияние на перемешивание воды ученые недооценивали. Так, в 2014 г. Джон Дабири с коллегами использовали высокие (1,2 и 2 м) аквариумы, заметив, что миграции планктона могут вызывать турбулентные завихрения куда больших размеров, вызывая активное перемешивание воды.

Эти данные были встречены с определенным скепсисом, поэтому ученые изменили методику эксперимента. Авторы учли, что в естественных условиях морская вода стратифицирована и переходит от верхних теплых и не слишком соленых слоев на глубину, все более холодную, соленую и плотную. В течение суток рачки мигрируют то выше, к дневному солнцу, то дальше на глубину. Ученые заполнили аквариумы водой разной солености, добавили в них по 135 тыс. артемий и заставляли их совершать вертикальные миграции в лаборатории, используя искусственное освещение.

Обнаружилось, что животные перемещались довольно тесными группами, которые усиливали создаваемые отдельными особями турбулентные потоки. Вихрь, выброшенный одним животным, подхватывается следующим, — и получает дополнительное ускорение. В итоге создаются потоки, охватывающие уже не миллиметровые размеры одного рачка, а метровые — всей их многочисленной «стаи».

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В естественных условиях численность совместно мигрирующих групп зоопланктона достигает многих миллионов, охватывая сотни метров глубины и километры в поверхности. Соответственно увеличиваются и вызываемые ими токи воды. Ученые считают, что их влияние на перемешивание морской воды должно быть колоссальным — возможно, больше, чем роль ветра. Микроскопические рачки оказываются важнейшим элементом не только глобальных пищевых цепочек, но и глобального климата.