Против РФ и Китая: США объявили о новом центре

Пентагон объявил о создании Центра искусственного интеллекта

Министерство обороны США работает над планом создания центра искусственного интеллекта, сообщает DefenseNews.

В рамках проекта предполагается упорядочить разрабатываемые ведомством программы подобного характера.

В качестве причины создания центра указывается серьезная обеспокоенность Пентагона достижениями России Китая в сфере искусственного интеллекта. Как отмечает издание, эти страны прилагают "усилия всего правительства для того, чтобы инвестировать и развивать" эту сферу научных разработок. По словам главы Совета по инновациям в области обороны Эрика Шмидта, к 2025 году Китай значительно опередит США в области искусственного интеллекта.

Как заметил заместитель министра обороны США по НИОКР Майкл Гриффин, сейчас создание центра находится на начальном этапе.

"Сейчас мы решаем, кто будет руководить центром, где он будет находиться, какими проектами он будет заниматься, а самое важное — как такой центр впишется в общую стратегию разработок искусственного интеллекта министерства и нации в целом", — заявил Гриффин.

Планируется, что центр будет тесно сотрудничать с американскими университетами.