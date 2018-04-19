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Российские ученые создали подводного «робота-краба»: видео
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Российские ученые создали подводного «робота-краба»: видео 

АиФ Санкт-Петербург 22 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Российские инженеры создали уникального «робота-краба» для подводных работ, пишет Мойка78. В разработке руки-маниуплятора для робота типа «глайдер» принимали участие и ученые из Петербурга — сотрудники Санкт-Петербургского морского технического университета, известного также как «Корабелка».
Подводный унифицированный электрический манипулятор предназначен для установки на подводные аппараты и донные станции. Он может поднимать объекты массой до 10 килограммов.
Испытания изобретения прошли успешно.
«Робот-краб» стал единственным образцом электрического высокоточного подводного манипулятора с пятью-семью степенями свободы.
Устройство начнут применять на практике уже в этом году.
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