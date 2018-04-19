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Искусственную кожу сделали светочувствительной и заставили моргать
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Искусственную кожу сделали светочувствительной и заставили моргать 

Мир24 1 час назад
Китайские ученые разработали искусственную светочувствительную кожу, которая работает за счет моргания, сообщает газета «Вечерняя Москва».
Исследователи из Северо-восточного университета разработали устройство на основе полимерного композиционного материала. его можно использовать как искусственную сетчатку и напрямую подключать к мозгу. Это устройство способно работать в автономном режиме за счет колебаний энергии — моргания.
разработчики протестировали свое изобретение на мышах. Ученые считают, что их технология может позволить искусственной сетчатке стать намного более доступной. Более того, устройство простое в использовании.
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