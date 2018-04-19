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Человек сможет дышать под водой
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Человек сможет дышать под водой 

Свободная пресса 8 минут назад
Ученые могут решить проблему дыхания человека под водой. Как сообщает Naked Sciennce, в настоящее время проводится эксперимент по расширению возможностей человека.
Специалисты не собираются вживлять жабры для того, чтобы человек мог дышать, как рыба. Ученые предлагают наполнять легкие человека, растворенной кислородом, жидкостью, что даст возможность дышать под водой.
Новый метод дыхания находится на стадии тестирования, пишет Утро.ru.
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