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Илон Маск начал искать пригодную для жизни планету
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Илон Маск начал искать пригодную для жизни планету 

News.ru 12 минут назад
Стартовал запуск ракеты-носителя с аппаратом на борту, который начнёт поиски пригодных для человека планет после выхода на орбиту.
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