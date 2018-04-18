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Телескоп для поиска экзопланет TESS выведен в космос
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Телескоп для поиска экзопланет TESS выведен в космос 

Индикатор 11 часов назад
Фото: NASA's Goddard Space Flight Center
С мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с орбитальной обсерваторией TESS. Этот спутник должен собрать информацию о сотнях тысяч ближайших звезд и обнаружить планеты на орбитах вокруг них. Прямую трансляцию запуска вела компания-производитель ракеты SpaceX.
TESS должен выйти на вытянутую орбиту вокруг Земли с периодом около двух недель, апогеем около 373 000 километров и перигеем около 108 000 километров. Ранее подобную орбиту не использовал ни один спутник. К преимуществам данной траектории можно отнести нахождение полностью вне радиационных поясов, а также расположение Луны в 90° от направления камер. Расчетной орбиты он достигнет только через два месяца, совершив несколько маневров, в том числе один облет Луны.
На борту спутника четыре камеры с полем зрения 24° на 24° каждая. Он способен наблюдать в длинах волн от 600 до 1000 нанометров. Общий размер установленных фотоприемных матриц составляет 67,2 мегапикселей. Его масса составляет 350 килограмм, он станет самой легкой нагрузкой, выведенной ракетой Falcon 9.
TESS будет искать экзопланеты транзитным методом (по небольшим изменения яркости при прохождении тел по диску звезды) у нескольких сотен тысяч близких светил. Астрономы возлагают большие надежды на этот аппарат, который должен стать намного успешнее своего предшественника — телескопа Kepler, который нашел 2 650 экзопланет, что составляет примерно 70% известных. Ожидается, что TESS сможет обнаружить несколько тысяч землеподобных планет у близких звезд с периодами обращения до нескольких месяцев. Запуск стал вторым для SpaceX выведением в космос научного спутника NASA после Jason-3, запущенного в 2015 году.
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