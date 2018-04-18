Телескоп для поиска экзопланет TESS выведен в космос

С мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с орбитальной обсерваторией TESS. Этот спутник должен собрать информацию о сотнях тысяч ближайших звезд и обнаружить планеты на орбитах вокруг них. Прямую трансляцию запуска вела компания-производитель ракеты SpaceX.

TESS должен выйти на вытянутую орбиту вокруг Земли с периодом около двух недель, апогеем около 373 000 километров и перигеем около 108 000 километров. Ранее подобную орбиту не использовал ни один спутник. К преимуществам данной траектории можно отнести нахождение полностью вне радиационных поясов, а также расположение Луны в 90° от направления камер. Расчетной орбиты он достигнет только через два месяца, совершив несколько маневров, в том числе один облет Луны.

На борту спутника четыре камеры с полем зрения 24° на 24° каждая. Он способен наблюдать в длинах волн от 600 до 1000 нанометров. Общий размер установленных фотоприемных матриц составляет 67,2 мегапикселей. Его масса составляет 350 килограмм, он станет самой легкой нагрузкой, выведенной ракетой Falcon 9.